( Suministrada por la policía )

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón notificó que fue hallado en buen estado de salud en ese municipio el menor Noel Soler, de 14 años.

Este habia sido reportado desaparecido por su padre desde el 4 de julio de 2026 en los predios de su residencia en la carretera 872 kilómetro 1.4 interior comunidad Rio Plantation, en Bayamón

Tras la localización se dejan sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía de Puerto Rico.