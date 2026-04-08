( Suministrada por la Policía )

La Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informó que Shalitza Figueroa Figueroa, de 52 años de edad, fue localizada en buen estado de salud, en Vega Baja.

La mujer había sido vista por última vez, el 29 de enero, de la urbanización Toa Alta Heights en Toa Alta, por lo que su hija la radicó la querella.

Figueroa había salido de su hogar en la calle 29 y no regresó.