( Suministrada por la Policía )

La Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informó que José Nicolas Calderón Arroyo, alias “Cheo”, de 62 años, fue localizado en Río Piedras, en buen estado.

Tras la localización de Calderón Arroyo se dejó sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía de Puerto Rico.

El adulto mayor había sido visto por última vez el 5 de mayo, en la carretera PR-2, sector Cortijo, en Bayamón.