La Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informó que César A. Collazo Barroso, de 17 años, fue localizado en buen estado en el pueblo de Carolina.

Collazo Barroso había sido visto por última vez el 12 de julio en los predios del Hogar Villa Encantada en el barrio Barrazas, en Carolina.

Una trabajadora social del Departamento de la Familia lo reportó desaparecido y le notificó a las autoridadesya que se había evadido en otras ocasiones de dicha institución.

Tras la localización de este adolescente se dejan sin efecto las labores de búsqueda en su caso.