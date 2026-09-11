Damon Córdova Rivera, de 15 años, fue localizado al mediodía de hoy, viernes, en buen estado de salud en el residencial Leonardo Santiago, en Juana Díaz, confirmó la Oficina de Prensa de la Policía.

El menor se había evadido del Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Santurce, en la noche del 27 de agosto junto a otros dos adolescente, uno de los cuales regresó al lugar y el otro fue asesinado, lo que hizo temer por su vida.

Yadiel Torrales Lazú, de 16 años, recibió siete impactos de bala en las piernas, que le causaron la muerte, en un solar yermo en Arroyo, donde fue hallado al atardecer del miércoles.

La División de Homicidios del CIC de Guayama investiga el motivo del crimen.