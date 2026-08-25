( Suministrada por la Policía )

La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, inspectora Mabel Oliveras, informó que la Policía localizó en buen estado a Wilfredo Quirindongo De Jesús, de 75 años.

El septuagenario había sido visto por última vez el 22 de agosto, en los predios de la gasolinera VP Racing, ubicada en la avenida 65 Infantería, Carolina.

Tras la localización de Quirindongo De Jesús en el pueblo de Carolina se deja sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Uniformada.