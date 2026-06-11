La Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informó que Jahdiel O. Díaz Rosario, de 14 años de edad, regresó al residencial Brisas del Turabo, en Caguas.

El menor se encuentra en buen estado de salud.

Tras la localización de Díaz Rosario se dejan sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía de Puerto Rico.

Díaz Rosario salió del lugar donde reside el sábado, 30 de mayo, en el residencial Brisas del Turabo, en Caguas y no había regresado.