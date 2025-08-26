Rescatisas de varias agencias localizaron esta mañana un cadáver de Juan Gabriel Negrón Santana, de 31 años, quien fue arrastrado por corrientes marinas mientras practicaba surfing en la playa Kikita, en Dorado.

El cuerpo estaba debajo de un arrecife en la misma playa que desapareció, a eso de las 8:10 a.m.

El incidente ocurrió en la mañana del domingo mientras estaba surfeando y fue alcanzado por fuertes corrientes marítimas que lo arrastraron mar adentro. Desde entonces se organizó una búsqueda por aire, tierra y mar integrada por personal de la Guardia Costera, la unidad aérea de FURA y personal municipal.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan había advertido que las playas presentan condiciones peligrosas debido a fuertes corrientes marinas y resacas, con riesgo de erosión, inundaciones costeras menores y condiciones de natación peligrosas, por lo que exhorta a la ciudadanía a no entrar al agua y mantenerse alejada de las costas.