La Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informó que Amir Jaziel De Jesús, de 15 años, fue localizado en buen estado en el municipio de Canóvanas.

El adolescente fue reportado desaparecido por una trabajadora social del Departamento de la Familia tras haber sido visto por última vez el 6 de octubre, de un hogar en Trujillo Alto.

Tras su localización se dejan sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía de Puerto Rico.