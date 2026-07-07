Localizan en buen estado de salud sexagenario desaparecido en Moca
Sus familiares no sabían de él desde el 22 de junio.
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Personal de la División de Personas Desaparecidas del CIC de Aguadilla, informó que ayer, lunes, localizaron en Mayagüez a Juan José Figueroa Morales de 66 años.
El sexagenario está en buen estado de salud, informó la oficina de prensa de la Policía.
La agente Ana Hernández Gralau, notificó a los familiares que lo habían encontrado, quienes expresaron su satisfacción y agradecimiento por las gestiones realizadas.
Figueroa Morales, había sido reportado desparecido el lunes, 22 de junio, cuando salió de su residencia en la urbanización Lomas Verdes en Moca y se desconocía su paradero.