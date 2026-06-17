Personal de la Policía Municipal de Aguadilla, localizó en la tarde de ayer, martes, a Eddie Noel Cordero González de 41 años, quien se encontraba desaparecido desde la noche del 13 de junio, cuando salió de la residencia de su padre en el barrio Cruces de Aguada y no se supo más de él.

Según el informe de novedades, fue hallado en el área del Parterre en Aguadilla en buen estado de salud.

Una ciudadana se comunicó al cuartel municipal al verlo y el policía municipal Kevin Velázquez, acudió al lugar y trasladó a la persona a sus oficinas donde llegó un familiar y se hizo a cargo de Cordero González.