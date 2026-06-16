Luego de permanecer desaparecido durante cinco días, Víctor Morales Ortiz, de 47 años, fue localizado con vida en la mañana de este martes en una zona de difícil acceso en Salinas, informó la Policía.

Morales Ortiz había sido visto por última vez en la tarde del pasado 11 de junio en la carretera PR-173 del barrio Sumidero, en Aguas Buenas. Desde entonces, familiares y autoridades mantenían esfuerzos para dar con su paradero.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, capitán Harry Soliván Díaz, explicó que durante los últimos días surgieron varias confidencias que apuntaban a que el hombre había sido visto caminando desorientado por distintos sectores de Salinas.

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Ante la información recibida, familiares del desaparecido acudieron temprano al barrio Bertero, específicamente a un área conocida como la Curva del Árbol, donde solicitaron la ayuda del creador de contenido conocido como León Fiscalizador, quien colaboró con la búsqueda utilizando un dron con cámara térmica.

Según Soliván Díaz, fue precisamente mediante el uso del equipo aéreo que lograron ubicar a Morales Ortiz entre la vegetación durante las primeras horas de la mañana.

“Había información de que había sido visto en esa zona y, gracias al apoyo brindado con el dron, se logró localizarlo”, indicó el oficial.

El hallazgo ocurrió a eso de las 6:57 a.m. en una pendiente de difícil acceso, por lo que fue necesario desplegar un operativo de rescate y utilizar una camilla para extraerlo del lugar.

Las autoridades indicaron que el hombre aparentaba estar deshidratado y presentaba varias laceraciones en distintas partes del cuerpo.

Tras completarse el rescate cerca de las 10:00 a.m., Morales Ortiz fue transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, para recibir atención médica.

La investigación reveló que su vehículo había sido encontrado hace varios días en las inmediaciones del Lago de Cidra, mientras que los reportes recibidos posteriormente apuntaban a que había sido visto caminando por distintos sectores del municipio de Salinas.