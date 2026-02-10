Contra viento y marea las autoridades reanudaron esta mañana la búsqueda de dos personas arrastradas por una ola durante la tarde de ayer, lunes, en la Cueva del Indio, en el barrio Islote de Arecibo, y pasada la 1:00 p.m. se localizó el cadáver de un hombre.

Según la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, la Unidad Aérea del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción divisó un cadáver en las rocas de la cueva y la Unidad de Buzos logró recuperarlo.

Todavía falta por recuperar el cuerpo de la mujer.

De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos se reportaron a las 5:19 p.m. de ayer, lunes, mientras Tony Weiss de 31 años y Lyza Marie Padilla Coreano de 34, se tomaban fotos en el mencionado lugar y una de las olas chocó con las piedras y los arrastró al mar siendo reportado desaparecidos.

Otro hombre, de 38 años, identificado como Gabriel Wood, resultó con algunas laceraciones en diferentes partes del cuerpo, pero logró salir del agua y se negó a recibir asistencia médica, según la querella.

Personal de Manejo de Emergencias estatal y municipal, la Policía y la Guardia Costera (GC), entre otras unidades de rescate reiniciaron las labores a las 5:30 a.m. con una búsqueda terrestre sin hallar nada.

El comisionado de la Policía Municipal de Arecibo, Leslie Zeno, informó que a eso de las 7:00 a.m. un operador de dron de la GC realizó una búsqueda parcial, sin divisar nada.

Poco después, llegó el helicóptero de FURA para hacer un reconocimiento en el área.

Los dos hombres son turistas de St. Louis Missouri y la mujer es vecina de Bayamón. El grupo llevaba un par de días haciendo un ‘road trip’ por la isla, añadió.

“Las lanchas y los buzos no se pueden tirar al agua porque las olas están más o menos de 15 a 20 y a veces hasta 30 pies de altura. Hemos tratado de llegar a la Cueva del Indio, pero tenemos el problema de que hay colmenas de abejas. La piedra tiene 20 a 35 pies y la ola cuando rompe arropa la piedra. se nos hace bastante difícil”, observó Zeno.

En la tarde de ayer, un miembro del CG logró bajar con un cable, pero también tuvo que salir por el fuerte oleaje ya que corría peligro.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) ha advertido sobre el deterioro de las condiciones marítimas por la presencia de fuertes corrientes de resaca y olas rompientes sobre los 10 pies de altura.