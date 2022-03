Las autoridades lograron este sábado rescatar a una adolescente de 15 años que fue presuntamente secuestrada en el municipio de Bayamón.

Según Telenoticias, la menor de edad fue hallada por agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico en un punto que no se precisó por la delicadeza del caso. No obstante, se aclaró que esta fue localizada, pero no a través de un intercambio o negociación.

La Uniformada, según el noticiario, había recibido la querella de desaparición que radicó la madre de la perjudicada, sin embargo, esta se activó luego que se recibiera una llamada donde la niña informó que estaba siendo retenida sin su consentimiento.

Hasta el momento, la menor se encuentra hospitalizada en la región de Bayamón donde está siendo evaluada. Se desconoce su condición de salud.