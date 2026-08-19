La División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras solicitó la ayuda de la ciudadanía para la captura de estos cuatro hombres contra quienes pesan órdenes de arresto por un lucrativo esquema de pago ilegal de multas.

La Policía publicó las fotos de cuatro imputados que faltan por arrestar en relación al operativo por alegado fraude con el pago de multas de DTOP y AutoExpreso. ( Suministrada )

Los fugitivos fueron identificados como David A. Rodríguez Martín, Rogelio Rivera Dumas, Jospeh Rivera Báez y Roberto Rodríguez Cancel.

La fiscal Rosa Molina Pérez, de la División de Delitos Económicos, formuló 135 cargos criminales por fraude y apropiación ilegal de fondos públicos contra 33 personas por su participación en un esquema mediante el cual se pagaron ilegalmente sobre $300, 000. 00 en multas a través del Cesco Digital del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y AutoExpreso utilizando el número y código de una tarjeta de crédito corporativa sin la autorización de sus titulares.

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Durante la investigación que culminó ayer en arrestos durante la Operación Eslabón, se reveló que entre junio y septiembre de 2021, varios de los imputados suministraron información de sus licencias de conducir y pagaron a terceros para que gestionaran la eliminación de sus multas o les obtuvieran certificaciones que reflejaran balances en cero mediante el esquema fraudulento. Para el momento en que se efectuaron las transacciones no estaba vigente ningún descuento o amnistía.

20 Fotos La Policía dilegencia más de 30 órdenes de arresto hoy relacionadas a un presunto esquema para borrar multas.

El Departamento de Hacienda, atendió estas reclamaciones conforme al proceso ordinario establecido por las instituciones financieras para transacciones no reconocidas y devolvió los fondos correspondientes a los pagos reclamados.

El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra todos los imputados y les impuso una fianza global de $1, 231,000.

Si usted tiene información que conduzca a sus arresto puede llamar a la l;inea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, o llamar al agente investigador Abraham Lebrón, al cuadro de la Policía (787) 793-1234 extensiones 2100 y 2108.