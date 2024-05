En un mensaje colgado en sus redes sociales, el intérprete de música urbana Luar la L, confirmó la muerte de su perro Jhonny, que desde hace varios días reportó desaparecido de la propia urbanización donde vive en Río Grande.

En su página de Instagram, Raúl Armando Del Valle Robles, nombre de pila del cantante, colgó la siguiente publicación:

“Que en paz descanses. Tu muerte no será en vano, por ti todo va a cambiar, por ti el mundo está abriendo los ojos del abuso que tiene con los animales en Puerto Rico, por ti, miles de perritos se van a salvar, tú llegaste a mi vida en un momento donde hasta a mi familia había perdido y es como si Dios te mandó…”.

El reguetonero añadió que “Esto no se quedará así, confía en mí. De lo único que estoy contento es que se que te di los últimos 8 meses de tu vida con todo lo que un perro callejero podría pedir, tú me cambiaste la mente y el corazón por siempre. Ojalá seas mi mascota en la tierra prometida si algun día logro llegar allá arriba. Te recordaré por siempre como el primer perro que rescaté… pero prometo que no serás mi último. Nunca me he sentido tanto odio por el sistema de Puerto Rico y cómo funcionan estas cosas, abusadores”, lee el post en redes sociales.

Luar la L denunció la desaparición del can en las redes sociales. El caso llevó a las autoridades a obtener una orden de búsqueda en el refugio Centro de Control y Albergue Capitán Correa, del barrio Dominguito de Arecibo, que fue diligenciada hoy, luego que la organización Pet Friendly PR revelara que Johnny, el perro del exponente urbano Luar la L fue puesto en eutanasia ilegalmente.

Los uniformados inspeccionaron cuatro áreas del albergue: la entrada, el lugar de cuarentena, la sala de adopción y la nevera donde se depositan los animales muertos, informó la agente Wanda Vázquez, portavoz de la oficina de prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico, en Arecibo.

Según un informe emitido por la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, varios ciudadanos, denunciaron el hallazgo de una bolsa plástica en un solar yermo, ubicado en la parte posterior del mencionado albergue. En el interior de la misma, los uniformados encontraron el cadáver de un perro en avanzado estado de descomposición, que sería llevado a un veterinario para practicarle una necropsia.

Sin embargo, al momento, las autoridades no habían confirmado que se tratara de la mascota el reguetonero.