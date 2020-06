La candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, se defendió esta noche de las personas que la tildan de racista y detalló en qué deparó la demanda por discrimen interpuesta a la empresa de su familia, América Aponte & Associates.

En un Facebook Live que duró 47 minutos y que llegó a tener hasta 10,000 personas conectadas en vivo, la licenciada anunció que oficialmente fue certificada como candidata y que no renunciará a su aspiración de llegar a La Fortaleza.

“Ustedes no van a encontrar jamás una sola persona que pueda decir que yo he sido racista, que discrimino contra la comunidad dominicana o que permito que injusticias ocurran frente a mí y dejo que pase, esa no soy yo y los que me conocen lo saben”, manifestó.

En los pasados días, volvió a la palestra pública una demanda radicada en 2015 por Virginia Hernández Núñez en la que alegaba discrimen por origen nacional, represalias y despido injustificado contra la compañía América Aponte & Associates y el matrimonio compuesto por América Aponte Moreno y Luis Lúgaro Figueroa.

Según explicó la también candidata a la gobernación en 2016, el litigio fue interpuesto al amparo de la Ley 2 sobre Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, que establece un proceso rápido y poco costoso a los empleados. Además, solo le otorga a la parte demandada 10 días para contestar la denuncia.

Lúgaro indicó que la empresa presentó una prórroga, pero que no estaba juramentada debidamente por lo que el tribunal no la aceptó y decretó rebeldía, lo que significa que el proceso seguiría sin que la parte demandada pudiera refutar los alegatos expuestos. La sentencia concedió el remedio a Hernández Núñez sin celebrar una vista.

“Mi papá estaba enfermo, estaba convaleciendo, mi mamá estaba de doctor en doctor… Yo puedo entender que en un momento como ese a mi mamá no le importara someter una contestación”, dijo en el Facebook Live.

En todo el tiempo de la transmisión, la lideresa del MVC nunca desmintió las determinaciones de hechos interpuestas por Hernández Núñez. Solo se limitó a hablar de su paso por la empresa.

Recordó que ella misma reclutó a la mujer, que le pagaron estudios y que llegó a convertirse en la tercera persona de mayor rango en la empresa. Sin embargo, rememoró que desde el 2014 sus padres comenzaron a plantearse el cierre de la compañía y que la demandante fue despedida igual que todos los demás empleados.

“Yo no voy a hablar mal de Virginia, ella fue mi mano derecha”, expresó.

Lúgaro reiteró en diversas ocasiones que la demanda nunca fue interpuesta a su persona, que nunca fue citada y que no tuvo que pagarle la mesada a la demandante.

“Todo es mentira… Si yo hubiese sabido que había un acto de discrimen en la empresa yo hubiera intervenido… Siempre he estado del lado correcto de las luchas… Uno pierde mucho en el proceso de servirle al País… pero en este proceso yo estoy dispuesta a entregar mi dignidad”, apuntó.

Tilda los ataques de politiquería

La licenciada criticó a los comentaristas y analistas políticos que han expresado en los medios de comunicación alguna información contraria a la que ella ha expuesto y los tildó de “deshonestos intelectuales”.

Para ella, son ataques políticos que demuestran “una agenda bien clara” en contra de Victoria Ciudadana.

“[Son] politiqueros tratando de tergiversar las cosas para darme un golpe político en el proceso… Si descarrilan este movimiento nos lanzan a escoger entre rojo y azul”, señaló.

Asimismo, recordó su papel en las elecciones pasadas donde como candidata independiente a la gobernación se convirtió en la tercera fuerza política de Puerto Rico al lograr el 11.13%, con 175,831 votos.

“Los ataques no van a cesar porque nos hemos convertido en una opción real… Me duele porque uno ve que en la medida que uno quiere servir al país, hacer algo bueno, van aumentado los ataques contra uno, que en gran medida tienen que ver con el crecimiento de este Movimiento”, expuso.

“La juventud constituye el 32% de la base electoral del País, con el 35% se ganan estas elecciones. Si en el 2016 sacamos un 11.13% y ahora somos 150 candidatos imaginen por donde vamos”, proyectó.

Por otra parte, tronó contra Antulio “Kobbo” Santarrosa, titiritero de La Comay en su programa de chismes, por dedicar entre 10 a 30 minutos diarios a desprestigiarla y mostrarla como “mujer conflictiva, problemática, que siempre está en los tribunales”.

También, arremetió contra Sixto George, quien fuera la persona que la contrató para un programa radial en SBS y que posteriormente la despidió por, según alega Lúgaro, fiscalizar al Partido Nuevo Progresista y la administración del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Él me dijo: ‘Puedes darle en las rodillas a esta gente, pero no puedes matarlos, no puedes atacarlos así de fuerte'. Posteriormente, me reunieron para decirme que Fortaleza había llamado para amenazar a la emisora de que no le iban a pagar los créditos contributivos si yo permanecía en el programa. La administración de Rosselló amenazaba a los medios con los créditos contributivos”, alegó.

Sixto George renunció el 18 de julio del año pasado luego de coordinar una polémica entrevista con el renunciante gobernador en los estudios del programa mañanero “Nación Z” en medio de las multitudinarias protestas contra Rosselló Nevares.

Lúgaro adelantó que en los próximos días estará retomando su campaña política. Además, se reunirá con los líderes y lideresas de la comunidad dominicana para explicarles la situación de la demanda.

“No habrá una sola persona que podrá atestiguar que soy una persona racista. Soy antirracista y llevo una lucha diaria”, dijo.