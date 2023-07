Luis Cádiz Martínez reveló esta tarde en el juicio contra Félix Verdejo que fue él quien generó la llamada anónima desde un teléfono prepagado al sistema 9-1-1 el 1 de mayo de 2021 para alertar a las autoridades sobre la localización de Keishla Rodríguez Ortiz, quien había sido lanzada a la Laguna San José.

Durante el contrainterrogatorio al testigo estrella del Ministerio Público, la defensa del expúgil intentó sembrar incertidumbre en los miembros del jurado al querer establecer que la intención de Cádiz Martínez era colocar sobre Verdejo toda la responsabilidad por el horrendo crimen, al tiempo que lo confrontó con declaraciones que realizó a un Gran Jurado.

Cádiz Martínez ha declarado durante dos días de testimonios que, junto con Verdejo, trazaron un plan para golpear, drogar, amarrar y luego lanzar a la joven sobre el Puente Teodoro Moscoso.

El abogado de Verdejo, Jason González Delgado estableció que fue el propio Cádiz Martínez quien originó una llamada anónima desde un teléfono prepagado al sistema 9-1-1 el 1 de mayo de 2021 para alertar a las autoridades sobre la localización de Rodríguez Ortiz. El coacusado informó que el cuerpo se encontraba debajo del Puente Teodoro Moscoso.

González Delgado le preguntó si sabía que todas las llamadas que recibe el sistema 9-1-1 son grabadas, a lo que el testigo respondió en afirmativa.

“¿Ha escuchado la grabación de esa llamada?”, le cuestionó el abogado de Verdejo.

“No”, dijo Cádiz Martínez. González Delgado no presentó el sonido para el beneficio del jurado como parte de la evidencia. Cádiz Martínez confesó que destruyó el teléfono una vez completó la llamada.

En uno de los momentos reveladores del contrainterrogatorio, el coacusado dijo que, previo a cometer el crimen, nunca habló con Verdejo de dinero, aunque insinuó que lo apropiado era recibir una compensación económica por haberlo ayudado.

“Nunca me ofreció algo. Pensé que iba a hacerlo, pero como vi que no lo hizo, al otro día me tomé el atrevimiento de escribirle. No puedo decir que estaba esperando algo porque cuando estábamos con el plan no hablamos de eso”, relató.

Verdejo le contestó que “luego hablarían de eso”.

Sin embargo, cuando Cádiz Martínez acudió a las oficinas del abogado Edwin Prado para asesoría legal, a insistencias del licenciado, le envió un mensaje al expúgil solicitando $25,000.

“El 30 de abril, fue Prado quien me dijo que le pidiera $25,000 como pago. Prado me dijo que le preguntara de eso”, mencionó.

Verdejo no le respondió.

Un bote a la vista

Otro dato que levantó la representación de Verdejo durante el contrainterrogatorio fue que a las 9:16 a.m. del 29 de abril de 2021 pasó un bote por debajo del Puente Teodoro Moscoso en una zona cercana del lugar donde Cádiz Martínez y Verdejo presuntamente lanzaron a Keishla poco después de las 8:30 a.m. La embarcación se ve desde la distancia moverse en dirección de oeste a este rumbo al Canal Suárez.

En uno de los vídeos de las cámaras de seguridad que apuntan hacia un tramo del Puente Teodoro Moscoso, se aprecia una figura borrosa saltar desde la baranda hacia el agua a las 8:59 a.m.

Luego, a las 9:06 a.m. se observa a una Dodge Durango pasar por segunda vez por el peaje y a las 9:24 a.m. alguien la estaciona en el paseo por tercera vez. Un minuto después se observa a una figura caminar por debajo del Puente en dirección opuesta a la Laguna San José. El bote no se detuvo.

Por otro lado, Cádiz Martínez declaró que Verdejo utilizó una banda elástica en el brazo izquierdo de Keihla para frenar por unos segundos la circulación de la sangre antes de inyectarle con sustancias. No obstante, la patóloga forense Rosa Rodríguez Castillo no detalló si, en efecto, se encontró una banda elástica en alguna parte del cuerpo de la víctima durante la autopsia. Tampoco si había una marca en el brazo izquierdo. El testigo reconoció que no observó cuando Verdejo colocó la banda elástica.

Asimismo, González Delgado cuestionó la versión de Cádiz Martínez sobre el uso de heroína durante la fechoría.

El coacusado declaró que compró tres bolsas de heroína. El 28 de abril colocó el contenido en una cuchara de metal, le agregó agua hasta formar una pasta antes de aplicarle calor para hacerla líquida. La intención fue usar la jeringuilla con la droga durante una frustrada visita a Villa Esperanza buscando a Keishla. Cádiz Martínez sostuvo que Verdejo se quedó con la aguja.

“Lo cierto es que se tiene que inyectar mientras todavía está tibia porque si se enfría, se solidifica”, le reclamó González Delgado.

“Nunca he experimentado eso”, contestó Cádiz Martínez.

Mintió ante un Gran Jurado

González Delgado también intentó minar la credibilidad del testigo al llevarlo a reconocer que ofreció falsos testimonios cuando fue citado por primera vez por un Gran Jurado y tuvo que corregir múltiples datos durante una segunda aparición.

“Me dejé llevar por los consejos de mi abogado (Prado). Dije que Félix había disparado. Prado me dijo que no dijera esa parte para darle toda la culpabilidad a Félix. En el primer Gran Jurado el 90% de lo que dije fue verdad y 10% mentiras, pero en el segundo arreglé mis mentiras”, recalcó Cádiz Martínez.

Bajo efectos de alcohol y drogas

En la mañana, Cádiz Martínez aceptó que estaba bajo la influencia de drogas y alcohol el 29 de abril de 2021, día que la Keishla Rodríguez Ortiz fue reportada desaparecida.

González Delgado le cuestionó si estaba “tranquilo” después de haber cometido los actos.

“No puedo decir que estaba tranquilo. La ironía de las pastillas y el alcohol de la noche antes fue lo que me llevaron a hacer lo que hice, aunque eso no se puede justificar”, dijo Cádiz Martínez.

“¿Estaba bajo los efectos del alcohol y drogas?”, le preguntó el abogado de defensa Jason González Delgado.

“No se puede justificar lo que pasó”, insistió el testigo estrella del juicio.

El juicio continuará el próximo lunes,10 de julio, a las 9:00 a.m.