El presidente de la Asociación Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández Ramos, reveló que a la medianoche de hoy, miércoles, el Proyecto de la Cámara de Representantes 1593 para enmendar la Sección 29 de la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” a los fines de garantizar al Fondo de Retiro de la Policía un ingreso anual de $29 millones, fue aprobado con enmiendas por ambos cuerpos legislativos.

Hace un mes se había aprobado el proyecto por la Cámara de Representantes y el Senado, pero antes de que llegara a La Fortaleza para la firma del gobernador la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) había advertido que no tendría su aval a menos que acogieran sus recomendaciones.

“Desde el 7 de noviembre, que es cuando bajó al comité de conferencias, Cámara, Senado y la JSF y expusieron sus recomendaciones, no se tocó el retiro policíaco, En vez de darle un 60% que iba para el fideicomiso de la Policía y ahora va a entrar un 55%. Sería interesante saber por qué el 14 de diciembre de 2022 la JSF recomendaba al gobernador no firmarla esta ley porque no era cónsono y no daba el dinero para la Policía y luego de que el gobierno le muestra la evidencia ahora dice que sí”, se cuestionó Hernández Ramos.

Además, explicó que se incrementará el costo de la licencia de renovación a los dueños de estas máquinas de entretenimiento a $400.00, para aportar $50.00 al fondo.

“Como quiera al final del día con 50 dólares cuando se renueven las licencias y con el 55 por ciento para el fideicomiso estamos recolectando $29 millones y pico para la Policía de Puerto Rico anual”, subrayó el líder gremial.

Su aprobación es fundamental para la implementación de Ley 104-22 del Fondo de Retiro de la Policía, que permite allegar parte de los recaudos de las “máquinas de rutas”, (tragamonedas) que operan en todo el país, a fin de fortalecer con esta captación el retiro de la policía.

A su vez, exhortó al gobernador y a la JSF a que finalmente le den paso a este proyecto de ley para que se concrete antes de que finalice este año.

“Yo le estoy pidiendo al gobernador para acabar con esta problemática que llevamos diez años que él pueda firmar esto e ir donde la Junta y por definición no debe decir un no ante esto porque las enmiendas que se aprobaron anoche fueron por recomendación de la Junta”, exclamó.