Las autoridades investigan un caso de crueldad contra animales reportado antes del mediodía de hoy, en la carretera PR-132 en la entrada hacia la urbanización La Providencia en Ponce, tras el hallazgo de numerosos perros muertos.

La querellante, salió de su residencia a las 10:10 a.m. de hoy, martes, y al pasar por la carretera pudo observar varias bolsas plásticas transparentes y al acercarse para disponer de ellas en el vertedero se percató que en el interior había perros en estado de descomposición.

Al verificar a fondo se encontraron 27 bolsas con perros de diferentes razas y colores.

El coordinador de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales, Michael Díaz, se movilizó a la escena para iniciar la pesquisa.

La agente Aileen Rodríguez Oquendo, de la División de Servicios Técnicos tomó 52 fotos en la escena.

El albergue de animales de Ponce, Ruth Berner junto al personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias se hicieron cargo de los animales.