La defensa de Liz Annette Rodríguez González solicitó este lunes al Tribunal de Mayagüez que separe el juicio en su contra de los cargos que enfrenta su otrora pareja Alexis Alicea Torres, quien está acusado de violar y embarazar a su hija de 13 años en Lajas.

Así se desprende de una moción presentada por el abogado Roger Arturo Leyba Rodríguez, durante una conferencia con antelación al juicio que atiende la jueza Carmen L. Montalvo Laracuente, en la sala 203, la cual dio cinco días al ministerio público para que se exprese sobre esa petición.

Contra la fémina de 31 años, y madrastra de la adolescente, pesan tres denuncias de maltrato a menores, en virtud del artículo 59 de la Ley 246-2011, mientras que Alicea Torres fue acusado por cargos de incesto, agresión sexual, maltrato a menores y amenaza a testigos.

En entrevista con Primera Hora, Leyba Rodríguez manifestó que “estamos solicitando el juicio por separado. Las razones en derecho son que, del descubrimiento de prueba que se nos ha entregado, surge la posibilidad de que las defensas de nuestra representada estén encontradas con las defensas del otro coacusado”.

El letrado explicó que “en un proceso, toda persona tiene el derecho a defenderse de una manera adecuada. No sería adecuado tener dos acusados con versiones que afectan a uno y a otro”.

“Es decir, que puede pasar una prueba que vaya dirigida a Alexis, (que) puede afectar adversamente a mi cliente, o una prueba que vaya dirigida a mi cliente puede afectar adversamente a Alexis. En ese sentido, no queremos un proceso en donde los acusados tengan controversias entre ellos. Nosotros lo que queremos es defendernos”, insistió.

Asimismo, subrayó que el interés público que ha generado el caso afectaría más la defensa de su clienta, quien supuestamente “no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, si era que estaba ocurriendo, que eso es materia de prueba”.

“Mi cliente no tenía conocimiento de eso y la opinión pública ya la ha juzgado. Ya mi cliente, la opinión pública la ha juzgado sin tener conocimiento y sin participar de los hechos más graves que se están ventilando en este proceso”, argumentó.

“No quisiera ni mencionarlos, no me corresponden a mí porque no son procesos en contra de mi cliente, pero sí, esos procesos en contra del caballero afectan adversamente a mi cliente y esa es la opinión generalizada. Ciertamente, desde el punto de vista legal también nos afecta y esa es la solicitud que estamos haciendo”, resaltó.

Liz Annette “es una víctima más”

En otra moción presentada por Leyba Rodríguez se solicita al ministerio público la entrega de unos documentos específicos para completar el descubrimiento de prueba. No obstante, se reusó a revelar cuál es la información requerida.

“En este momento, mi cliente desea defenderse adecuadamente y nosotros entendemos que, para que haya una defensa adecuada, una defensa diligente y que mi cliente tenga un juicio justo e imparcial, tiene que verse separado al caso de Alexis”, reiteró.

Asimismo, alegó que Rodríguez González “es una víctima más de todo este proceso”.

“Ella no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, por lo menos, en los aspectos sexuales, que son los que se están discutiendo con Alexis. Mi cliente no tenía conocimiento y mi cliente es una víctima más de todo este proceso”, manifestó.

“A mi cliente le quitaron a su hijo, pretenden privarla de la patria potestad de su hijo; víctima del caballero, en primer lugar. Ellos tienen un hijo en común. Es víctima del caballero, porque ¿qué mujer quiere que su esposo haga un acto como ese? ¿No es importante para una sociedad el que una persona tenga una familia y de la noche a la familia se le destruya de esa manera?”, cuestionó.

Al insistir en que la fémina estaba ajena a los hechos que se le imputan a su entonces pareja, el letrado aseguró que “eso es un daño que no fue provocado por ella; el sistema de Justicia tiene que actuar”.

“En este caso en particular, mi cliente no cometió ningunos hechos. Mi cliente está arrastrando lo abominable del caso, según se ha planteado, porque el ministerio público tiene que probarlo. Hasta este momento, nosotros estamos hablando de dos personas que están cobijados por una presunción de inocencia”, aclaró.

Igualmente, denunció que Liz Annette fue víctima de violencia doméstica a manos de Alicea Torres, pero el caso no prosperó.

“Ella fue víctima de violencia doméstica, eso está en récord. El caso no está abierto, pero lo hubo, en este mismo tribunal. Se archivó”, sostuvo.

“Para ella, esto no es otra cosa sino un mal sueño del cual ella quisiera despertar. Porque de la noche a la mañana se encontró que, le quitaron el hijo y se alega que su esposo violaba a su hija. Imagínate cómo está esa mujer de destrozada”, lamentó.

Entretanto, la jueza Montalvo Laracuente citó a las partes el jueves, 28 de diciembre a las 9:00 a.m. para otra conferencia con antelación al juicio para dilucidar si, en efecto, los procesos se verán por separado o si continuarán unidos, entre otros asuntos relevantes.

Cabe destacar que, durante el proceso judicial de esta mañana, se supo que tanto Alicea Torres como Rodríguez González reclamarán su derecho constitucional a un juicio por jurado, cuya selección se hará el 8 de enero de 2024.

Entretanto, el desfile de prueba quedó señalado del 29 de enero al 2 de febrero. Sin embargo, la defensa de Alicea Torres aclaró que esa fecha está comprometida con otro juicio, aunque la jueza determinó que “eso se verá más adelante”.