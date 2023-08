La madre de Alexis Alicea Torres, acusado de embarazar y abusar de su hija de 13 años, expresó que le gustaría que se evidencie mediante pruebas de ADN que la bebé es hija del imputado.

De serlo, exigió que su hijo “pague” acorde a lo establecido por ley.

“Yo no sé en lo que le fallé a él, pero para mí yo lo crié bien”, expresó la mujer de 64 años. “De verdad que yo tengo duda, porque no es fácil. Yo sé que es mi hijo, pero si lo hizo, que pague, pero también me gustaría que le hicieran una prueba de ADN para así uno estar tranquilo”, dijo la mujer a las cámaras de Telenoticias ocultando su identidad.

Alicea Torres, alias Popol, sometió a su hija a un patrón de abuso sexual y físico entre los años 2020 al 2023, que ocasionaron que quedara embarazada de él y diera a luz a una niña, según la investigación de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de Mayagüez. Esto tras la muerte de la madre de la adolescente, quien falleció por causas naturales.

La jueza Sinia E. Pérez Correa, del Tribunal de Mayagüez, expidió el martes pasado, una orden de arresto en ausencia contra el obrero de la construcción, por cargos de incesto, amenaza a testigos y maltrato de menores, con una fianza de $1 millón.

A consecuencia, Alicea Torres se internó por seis días en las áreas boscosas de Lajas huyéndole a las autoridades hasta que ayer por la tarde- en un monte del barrio Lajas Arriba- agentes lo divisaron bajando por un puente rústico hacia un riachuelo y lograron su captura. La madre del acusado advino del arresto de su hijo por conversaciones que escuchó en un supermercado.

‘No es fácil ver a un hijo de uno en un monte ahí sin comer. Así uno no puede estar tranquilo ni dormir tranquilo tampoco”, sostuvo a Telenoticias al indicar también que Alicea Torres, el menor de sus cuatro hijos, presuntamente tenía problemas de conducta cuando era niño, así como hiperactividad y un leve retraso mental.

La investigación policiaca no ha concluido, pues todavía se indaga si hubo otras víctimas de agresión sexual de parte de Alicea Torres.

“(Que) la justicia Divina y la justicia terrenal se encarguen de él y que él pague, pues, por lo que hizo”, sentenció la tía materna de la menor, Luz Rodríguez.

Por otro lado, también se le radicaron tres cargos por maltrato de menores contra la madrastra de la menor y esposa del imputado, identificada como Liz Annette Rodríguez González, de 31 años y natural de Hormigueros, quien quedó en libertad bajo fianza tras prestar los $15,000 impuestos a través de un fiador privado por colaborar con su pareja. Esta se encuentra en libertad bajo el programa de Supervisión Electrónica con un grillete.