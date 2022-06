La madre del conductor sospechoso de arrollar y desmembrar a Pedro Vázquez Rupert, de 62 años, mientras guiaba su vehículo a exceso de velocidad y en estado de embriaguez en Río Grande, pidió perdón a la familia de la víctima.

“Esto no es fácil para mí, y lo siento mucho por los familiares (de Vázquez Rupert). No está en mis manos, de verdad. Yo traté de criar a mis hijos lo mejor posible. Él es un nene bueno. Cometió el error, ¡pues que pague, porque nadie lo mandó a estar ebrio! Entiendan, bendito, yo estoy sufriendo también”, expresó desconsolada Lilliam Rosario a “Noticentro” tras describir cómo llegó su hijo, Julio Jiménez Rosario, de 27 años, gritando esta madrugada a su residencia, en el sector Vietnam del barrio Kuwait del mencionado municipio, con el torso del peatón incrustado entre el bonete y el cristal delantero del auto.

“Él llegó, me dijo: ‘Mami, maté a alguien. ¡Mami, maté a alguien!’ Y yo no le creía, y cuando salgo para afuera, que yo veo ese cuerpo ahí, me dice: ‘¡Mami, soy un asesino!”, destacó la madre, quien indicó que Jiménez Rosario le pidió entregarse al Negociado de la Policía tras el fatal incidente que le quitó la vida al residente del barrio Galateo de Río Grande.

Rosario, quien no se reveló ante las cámaras del noticiario, indicó que Jiménez Rosario, se encontraba en estado de embriaguez tras enfrentar una ruptura matrimonial. El individuo arrojó 0.19% de alcohol en su organismo, cuando el límite permitido por ley es de 0.08%.

“No entiendo, mi hijo no era (asiduo) con la bebida, y jamás pensé que él fuera hacer una cosa como esta”, expresó.

Según datos preliminares, los hechos se reportaron a eso de las 2:50 a.m. en el kilómetro 24.1 de la carretera PR-3, cuando Jiménez Rosario conducía su carro a una velocidad mayor a la permitida por ley y bajo los efectos de bebidas embriagantes, impactando al peatón.

El teniente Elvin Zeno, comisionado auxiliar de la Policía, indicó que Jiménez Rosario “se llevó el cuerpo (de Vázquez Rupert) dentro del carro, continuó con el cuerpo dentro del carro hasta su residencia. Lo impactó con la parte delantera, el peatón sale expulsado, penetra por el cristal delantero, cayendo sobre el ‘dash’ y el asiento (del pasajero)”.

“Si el conductor del vehículo hubiese ido a la velocidad establecida por ley, y no lo hubiese hecho bajo los efectos de bebidas alcohólicas, tal vez el accidente no lo pudiéramos haber evitado, pero sí, tal vez, esa persona estuviera viva”, expresó el jefe de tránsito de la Uniformada al noticiario de Wapa.

Por otro lado, el fiscal Félix Sánchez Pizarro indicó que se encuentran analizando unos videos de la escena para confirmar dónde se encontraba Vázquez Rupert antes del incidente, lo que podría ser un factor determinante para la radicación de cargos contra Jiménez Rosario por la muerte ocasionada.

“Eso nos ubica en tiempo y espacio, recoge el momento en que ocurrieron los hechos”, indicó.