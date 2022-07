La madre de Harold Carrión Butter, joven que era buscado por cuatro días porque se pensaba que se había ahogado en la playa la Poza del Obispo, en Arecibo, dijo desconocer que su hijo estaba vivo y que estaba escondido en una estructura abandonada.

La progenitora, Justinita Butler, aseguró a NotiCentro que fue una amistad que escuchó la noticia en los medios y le pasó la información, debido a que la Policía no le notificó directamente.

“Yo lo hacía a él ahogado, porque yo lo vi cuando se me desapareció en la piedra, no esperaba que ahora me lo encontraran con vida”, dijo.

“Llevo cuatro días en espera en la playa a ver que, me dicen, si me dan una noticia, si lo encontraron ahogado, si lo sacaban como fuera yo lo iba a recibir, pero quería que me lo buscaran”, agregó.

Negó, además, conocer si Harold tenía ayuda de alguna persona mientras estaba albergado en la estructura abandonada.

Una llamada confidencial se recibió durante la mañana de hoy alertando a las autoridades de que el joven se ocultaba en una estructura abandonada en un parque público de la urbanización García de ese municipio. Esta es la misma comunidad donde reside su progenitora Justinita, quien lo reportó desaparecido a las 7:45 p.m. del martes.

La fiscal Yolanda Pitino Acevedo, de la región de Arecibo, determinó que no se radicarán cargos criminales contra Harold por fingir su desaparición. Sin embargo, podría ser citado para una fecha posterior si surge otra evidencia.

Se estima que la movilización de recursos estatales, municipales y federales para su búsqueda terrestre, marítima y aérea, costó alrededor de $1.2 millones.

Se alega que el individuo estaba atribulado, porque había sido citado por las autoridades al día siguiente de su desaparición, con relación a una querella por violencia de género en su contra.

El teniente dijo que estaba citado el miércoles al tribunal para una extensión de una orden de protección por violencia doméstica y había renunciado a la vista preliminar en un caso por violación a la Ley de Sustancias Controladas.