La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan contactó a la madre de la mujer cuyo cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado junto a un bebé recién nacido al mediodía de ayer, martes, en la cocina de un apartamento de alquiler a corto plazo en la calle Cacique de la urbanización Santa Teresita, en Santurce, para iniciar el proceso de identificación formal en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del CIC de San Juan, reveló que su progenitora no sabía que estaba embarazada.

“Si es la persona que alquiló el apartamento, la madre habló el martes con ella por teléfono y la llamó miércoles y jueves, y como no contestaba llamó al casero de favor para que fuera a verificar el apartamento. Este fue el viernes y tocó a la puerta; como no salió pensó que no había nadie, hasta el día de ayer que la encontraron”, detalló Figueroa Maldonado.

La fallecida llevaba un año viviendo en Puerto Rico.

Figueroa Maldonado aclaró que el bebé, un varón, estaba formado, y aunque tenía el cordón umbilical, no se encontraba unido a la madre. Será el ICF quien determinará los meses que tenía y si nació con vida, entre otros datos.

Al preguntarle si la escena sugiere que hubo algún tipo de violencia, respondió que no aparenta, pero debido al estado de descomposición del cuerpo no se puede precisar.

Según informes preliminares de la Policía de Puerto Rico, a eso de las 11:50 a.m. de ayer, una empleada se disponía a realizar la limpieza y sintió el fuerte hedor que salía del apartamento, por lo que se comunicó con el propietario. Al abrir la puerta se encontraron con la escena.

En esta etapa de la pesquisa no es posible establecer lo que les sucedió, no obstante, se supo que la persona que arrendó el apartamento es una norteamericana de 37 años y que padecía de varias condiciones de salud.

La última vez que la inquilina fue vista con vida fue el jueves, 21 de agosto.

Las autopsias que realizarán los patólogos del ICF confirmarán la identidad de la mujer y las causas de la muerte.

La mujer se hospedaba en ese apartamento desde el 28 de mayo.

Durante el día de hoy continuarán verificando imágenes de vídeos de seguridad en busca de alguna pista.