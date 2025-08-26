Los cadáveres de una mujer y de un feto en avanzado estado de descomposición fueron hallados cerca del mediodía de hoy en la cocina de un apartamento de alquiler a corto plazo en la calle Cacique de la urbanización Santa Teresita, en Santurce.

Según informes preliminares de la Policía de Puerto Rico, a eso de las 11:50 a.m. una empleada se disponía a realizar la limpieza y sintió el fuerte hedor que salía del apartamento por lo que se comunicó con el propietario y al abrir la puerta se encontraron con la escena.

En esta etapa de la pesquisa no es posible establecer lo que les sucedió, pero se supo que la persona que arrendó el apartamento es una norteamericana de 37 años, padecía de varias condiciones de salud.

PUBLICIDAD

La última vez que la inquilina fue vista con vida fue el jueves, 21 de agosto.

Las autopsias que se realizarán en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmarán la identidad de la mujer y las causas de la muerte. El feto tenía todavía el cordón umbilical.

La mujer se hospedaba desde el 28 de mayo.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de San Juan junto a la fiscal Sarimar Andreu, investigan la escena junto a los investigadores del ICF.

En esta etapa no se descarta nada.