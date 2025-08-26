La jueza Enid Cristina Rivera García, del Tribunal de Humacao, determinó causa para arresto por cargos de maltrato físico a una persona de edad avanzada y violación a la Ley de Armas, a José Adrián Méndez González, de 70 años y residente en Naguabo, por la presunta agresión a su hermano.

El imputado quedó en libertad al prestar la fianza de $6,000.

El querellante de 61 años denunció que, el domingo, 24 de agosto, tras sostener varios altercados con su hermano en días previos, fue sorprendido y agredido por éste, al llegar a su residencia.

El agresor utilizó un palo que se encontraba en el lugar, causándole heridas en la cabeza y en la parte posterior de la oreja derecha. La víctima fue atendida en el CDT de Naguabo, donde le tomaron puntos de sutura.

José A. Méndez González, enfrenta cargos por maltrato físico a una persona de edad avanzada y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

El caso fue consultado con el fiscal Miguel Hornero, por el agente Carlos Lebrón, adscrito al CIC de Humacao.