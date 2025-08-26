Septuagenario es acusado por agresión con un palo a su hermano
Quedó en libertad hasta la vista preliminar.
La jueza Enid Cristina Rivera García, del Tribunal de Humacao, determinó causa para arresto por cargos de maltrato físico a una persona de edad avanzada y violación a la Ley de Armas, a José Adrián Méndez González, de 70 años y residente en Naguabo, por la presunta agresión a su hermano.
El imputado quedó en libertad al prestar la fianza de $6,000.
El querellante de 61 años denunció que, el domingo, 24 de agosto, tras sostener varios altercados con su hermano en días previos, fue sorprendido y agredido por éste, al llegar a su residencia.
El agresor utilizó un palo que se encontraba en el lugar, causándole heridas en la cabeza y en la parte posterior de la oreja derecha. La víctima fue atendida en el CDT de Naguabo, donde le tomaron puntos de sutura.
El caso fue consultado con el fiscal Miguel Hornero, por el agente Carlos Lebrón, adscrito al CIC de Humacao.