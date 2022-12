Ana Inés Napoleoni Medina de 43 años y su hijo Jeromy Pietri Napoleoni de 24 años, desde hoy encabezan la lista de los 12 Más Buscados en Puerto Rico.

Ambos fueron acusados en ausencia por el crimen del teniente II de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, Jancarlo Rivera Lugo de 23 años, ocurrido durante la tarde del 14 de noviembre, en el sector Nueva Vida en el barrio El Tuque, en Ponce y las autoridades no han logrado dar con su paradero.

Un juez Carlos Quiñones Capacetti del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, expidió las dos órdenes de arresto contra una mujer y su hijo por cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, robo agravado, intimidación a testigos y violación a la Ley de Armas, con una fianza de $5 millones a cada uno.

PUBLICIDAD

Ayer, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con la investigación y advirtió que aquel que los ayude podría enfrentar cargos por el delito de encubrimiento con una pena de 3 a 8 años de prisión.

“Yo llevó 35 años en la Policía y ese es uno de los asesinatos más viles que yo he visto es el de ese muchacho, una persona productiva, que lo arrodillan y lo asesinan, eso no tiene razón de ser y necesito que Puerto Rico me ayude a dar con el paradero de estos individuos, hemos verificado en todos sitios, en aeropuertos, tenemos un grupo trabajando constantemente...hoy fue Jeancarlo Rivera, mañana puede ser un hijo de ustedes, un hijo mío”, sentenció López Figueroa.

Listado renovado de los 12 Más Buscados en Puerto Rico. Para confidencias que ayude a la captura cualquiera de estos fugitivos llame a los teléfonos (787) 793-0457 y 1-800-981-3635. ( Suministrada )

El funcionario agregó que no descartan que madre e hijo hayan cambiado sus rasgos físicos o el color del cabello e incluso rapándose la cabeza, en un intento por evadir a las autoridades con la ayuda de otras personas.

Los otros integrantes de la lista lo son Adrián M. Sánchez García de 31 años, acusado por daños al grillete electrónico; José M. Muñiz Otero, de 43 años, por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y Ley de Armas; y Carlos Juan Delgado Monge, de 27 años, por asesinato en primer grado, Ley de Armas y tentativa a Riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.

También, están en el afiche, Javier Moisés Umpierre Escalante de 52 años, por cargos de asesinato; Jeffry Algarín Nieves de 22 años, por asesinato y Ley de Armas; Maytiel Jomar Negrón Guevarez, de 31 años, por asesinato y Ley de Armas; Edwin Yamil Berríos Navarro, de 31 años, por asesinato, tentativa de asesinato y Ley de Armas; Juan Luis Acevedo Pérez, de 48 años, por agresión sexual; Sixto O. Vega Nazario, de 32 años, por Ley de Armas, sustancias controladas, vehículo hurtado, apropiación ilegal, y falsificación y Joseph García Fernández, de 29 años, por Asesinato, Tentativa de asesinato y Ley de Armas.

Para confidencias que ayude a la captura cualquiera de estos fugitivos llame a la línea del Negociado de la Policía al (787) 343-2020 o a los teléfonos (787) 793-0457 y 1-800-981-3635. Se presumen armados y altamente peligrosos.