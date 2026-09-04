Una jauría atacó ayer, jueves, a un alumno de la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez, en San Sebastián, mientras tomaba su taller de atletismo en los alrededores de la cancha a la que llaman pabellón ocasionándole lesiones en todo el cuerpo que lo mantienen hospitalizado.

El menor fue atacado por siete perros en los predios de su escuela en San Sebastián. ( Suministrada )

La progenitora del niño de 11 años, Yenilín López, expresó en entrevista con Primera Hora que desea de todo corazón que con su denuncia ningún niño tenga que pasar por una experiencia tan traumática como esta.

Narró que debido a que el Programa de Atletismo no cuenta con una pista para practicar su maestra les diseñó una rutina para su entrenamiento alrededor del plantel. Como de costumbre comenzaron a ejercitarse y en un abrir y cerrar de ojos la maestra se percató que el estudiante estaba en el suelo rodeado por un grupo de perros.

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“En ese mismo momento había dos o tres empleados del mismo pabellón, nosotros le llamamos pabellón a esa área, que cuando vieron a mi hijo no lo pensaron dos veces, se tiraron y salvaron a mi hijo en ese momento, porque fueron siete perros. Ellos me dicen nosotros no podíamos ver al nene de tan arropado que lo tenían los perros, tu hijo no se veía”, detalló con un nudo en la garganta López.

Mientras el menor era rescatado, la maestra llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1, activó todos los protocolos escolares, llamó a la enfermera, a los padres y cubrió todas las bases.

“Realmente de la escuela yo no tengo quejas ni de la maestra. Mi preocupación y mi reclamo es con las agencias pertinentes que se encarguen de esos perros. ¿Por qué antes no lo hicieron? y ahora, hasta donde tengo entendido porque estoy en el hospital con mi hijo tampoco habían hecho nada”, sostuvo la afligida madre.

A su vez, aferrada a su fe agradece las bendiciones que han recibido ante esta situación que pudo cobrar la vida de su hijo e insistió en que “ningún otro niño pase por esto porque son unas facilidades que se utilizan para deportes tanto de día como de noche y si no hubiese sido por esas personas que estaban en los alrededores me lo matan porque las heridas que mi hijo recibió fueron de la cabeza a los pies”.

Detalló que su hijo tiene una herida abierta en la parte posterior de la cabeza, fue necesario suturarle las orejas y observó que, una de ellas casi se la desprendieron, tiene lesiones en un ojo, una axila, los glúteos y en ambas piernas.

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Al preguntarle sobre el estado de ánimo del niño respondió que las heridas emocionales son más grandes que las físicas. Su hijo llora a menudo, lo ve asustado y confundido con los numerosos tratamientos a los que ha sido sometido en corto tiempo para los cuales se le suministra anestesia.

“Lo que hace es llorar, llorar, triste. Cuando los amiguitos le envían fotos ahí es que se pone un poquito contento porque los amiguitos están orando y está así con una mezcla de sentimientos”.

Al preguntarle si conoce de alguna gestión realizada para remover a los perros del lugar, indicó que no sabe, pero se le informó que en el día de hoy el peligro sigue ya que tres perros entraron al plantel escolar.

“Desconozco si anteriormente la escuela había hecho alguna reclamación, pero sé que hoy intentaron hacer un acercamiento, pero no hubo mucha respuesta. Con anterioridad a raíz de la publicación que yo hice de lo que le pasó a mi nene muchas personas se comunicaron conmigo a través de mensajes dejándome saber que ya ellos en el pasado habían llevado una queja tanto al municipio como a (Oficina Municipal de) Manejo de Emergencias y otras agencias y que no habían hecho nada, se hacían los ciegos o simplemente se pasaban la batuta”, subrayó López.

Tomarán acción

Por su parte, el Departamento de Educación (DE) en declaraciones escritas reveló que durante el día de hoy el personal del Departamento de Salud le dará asistencia al municipio para atender el problema, “luego de que previamente se indicara que no se contaba con los recursos necesarios para disponer de los animales realengos”.

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Advirtió que ya la dirección escolar había realizado varias gestiones con el Municipio de San Sebastián, propietario de la instalación, relacionadas con la presencia y remoción de animales realengos en el área por preocupaciones y quejas previas sobre perros que también habrían atacado o representado un riesgo para otras personas que utilizan la pista de caminar y las instalaciones aledañas.

La agencia dijo que continuará atenta a la recuperación del alumno y se comprometió a hacer las gestiones necesarias para procurar un entorno seguro para toda la comunidad escolar, al tiempo que lamentó el incidente.

“Confiamos en su pronta recuperación y en que evolucione favorablemente tras la intervención médica. Asimismo, se ha brindado asistencia a los estudiantes y miembros de la facultad que se vieron afectados emocionalmente por este lamentable incidente”, indicó el DE.