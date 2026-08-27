Un herido de bala, el diligenciamiento de una orden de allanamiento y varios arrestos matizaron el amanecer en el municipio de Fajardo, en hechos por separado.

Al inicio de la jornada, alrededor de las 4:30 a.m., agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Fajardo diligenciaron una orden de allanamiento y arrestó a dos jóvenes de 19 y 26 años y un adolescente de 17, en las parcelas Luis M. Cintrón, del barrio Quebrada Vuelta, con relación a la investigación de varios asesinatos.

El director del Negociado de Inteligencia y Arrestos, inspector Joey Fontánez, reveló que en el lugar se ocupó un rifle, una pistola marca Glock calibre .40, 13 cargadores de diferentes calibres, 265 municiones para rifle y pistolas calibre 9 milímetros y .40.

PUBLICIDAD

Además, cuatro copos con marihuana, 38 bolsitas con cocaína y una bolsita color azul con picadura de marihuana.

Observó que, los arrestados son de interés para la División de Homicidios ya que presuntamente están relacionados a los últimos cinco asesinatos ocurridos en el área policíaca de Fajardo.

El agente Miguel A. López Rodríguez, diligenció la orden de allanamiento y el agente Eddie Ramos Rodríguez estuvo a cargo de la investigación.

También notificaron sobre el hallazgo de una pistola marca Glock, un cargador de rifle y dos para pistolas, 40 bolsitas con cocaína y una bolsita con marihuana.

Las armas ocupadas serán analizadas para determinar o descartar si están vinculadas con escenas de asesinato una vez sean analizados por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

La Oficina de Prensa de la Policía en Fajardo, indicó que mientras se efectuaban los arrestos, a eso de las 5:30 a.m., un hombre fue herido de bala en la calle 1 de la urbanización Valle Puerto Real, en ese municipio.

La condición del hombre herido de bala en el cuello, que no ha sido identificado, es de cuidado, por lo que fue trasladado el ambulancia aérea al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Varios agentes que intervenían con los tres detenidos, al escuchar sobre el hombre herido de bala se movilizaron a la escena y tras recibir una descripción del vehículo en el que huyeron los sospechosos los detectaron, iniciándose una persecución que culminó con dos arrestados.

El vehículo fue ocupado en el residencial Pedro Rosario Nieves, donde se logró interceptar a los sospechoso.

PUBLICIDAD

Este caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.

En lo que va de año se han reportado 22 asesinatos en el área policíaca de Fajardo, una diferencia de ocho crímenes más, que los ocurridos para la misma fecha en el 2025.

El asesinato más reciente se reportó ayer, miércoles, a las 8:13 p.m. en el sector Los Muchos, del barrio La Barra, en Caguas, donde asesinaron a balazos a Felipe Raúl Hernández Ortiz, de 36 años.

Como evidencia se ocupó en la escena dos pistolas Glock, dos cargadores, balas de calibre 9 milímetros y un vehículo.

El área policíaca de Fajardo amaneció también con un comandante nuevo, tras la designación ayer del teniente coronel José J. Rodríguez Cintrón.