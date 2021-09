El Negociado de la Policía confirmó hoy que la División de Crímenes Cibernéticos investiga una querella por el delito de intimidación radicada ayer, martes, por el comediante Freddo Vega Ortiz, tras recibir amenazas y ser blanco de comentarios homofóbicos luego de una publicación a través de las redes sociales de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, sobre una charla de motivación ofrecida a un grupo de estudiantes.

La legisladora tildó a su personaje “Magda”, como “un joven varón vestido de mujer transexual”.

Entre los comentarios se encuentra uno de un usuario identificado como Luis Ortiz, quien escribió “que pena que yo no estaba en esa escuela con un rifle de asalto, los primeros que se hiban (sic) eran los que estaban a los lados, no sé si son maestros. Y luego el cabr*n vestido de mujer. No a la perspectiva de género en las escuelas puñe*!!!”.

El Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Bayamón también estará a cargo de la pesquisa.

Ha trascendido que se inició una pesquisa federal.