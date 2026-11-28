Unos malhechores lograron entrar anoche a las instalaciones donde el Departamento de Justicia acumula los autos y otras propiedades confiscadas por el gobierno, agredieron al guardia de seguridad y le robaron, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 7:37 p.m. en la Junta de Confiscaciones, localizada en la carretera PR-1, en Salinas.

El informe policial detalla que “se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre un robo a un guardia de seguridad de la Junta de Confiscaciones. Al llegar la Policía, el querellante manifestó que, mientras se encontraba ejerciendo sus funciones de seguridad, llegó un individuo frente al portón principal y estableció una conversación con él. En esos momentos, fue sorprendido por varios individuos que ya se encontraban en el interior de los predios de la Junta de Confiscaciones”.

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El guardia relató que “uno de los individuos lo golpeó en la cabeza con una pistola y lo despojó de su arma de reglamento, descrita como una pistola Glock G5, número de serie BXRH000″.

Los individuos también lo despojaron de un vehículo marca Dodge Ram, color rojo, del año 2019.

El querellante fue atendido en el lugar por los paramédicos de Emergencias Médicas Estatal y fue transportado a un hospital del área. Allí, un médico le tomó varios puntos de sutura.

El agente Anglada, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, junto a la fiscal Brenda Soto, se hizo cargo de la investigación.

Según la página cibernética de Justicia, “la Junta de Confiscaciones tiene entre sus funciones custodiar, conservar, controlar y disponer de la propiedad que ha sido adquirida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través de un procedimiento de confiscación. Los procesos de confiscación son de naturaleza civil y van dirigidos contra bienes que se ocupen por virtud de cualquier ley que autorice la confiscación de bienes por parte del Estado. Es sujeto de confiscación toda propiedad que sea producto o se utilice durante la comisión de delitos graves y de aquellos delitos menos graves en los que por ley se autorice la confiscación”.