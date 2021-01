“La justicia se va a dar”.

Con palabras llenas de esperanza y confiada en el proceso judicial, la mamá de Arellys Mercado Ríos, Nitza Ríos, se presentó hoy al Tribunal de Fajardo para una vista argumentativa del asesinato de su hija, que el próximo 18 de agosto cumplirá dos años de ocurrido.

“Es la segunda Navidad que no la tengo. Es muy duro no tener su abrazo, su presencia, pero Dios ha hecho otras cosas lindas, como darme un nuevo nieto de mi otra hija y eso ha hecho balance hasta cierto punto”, expresó Ríos frente al edificio de la corte, a donde también llegó Jensen Medina Cardona, el acusado por el crimen.

Medina Cardona se encuentra libre bajo fianza desde mediados de diciembre tras prestar la fianza de $200,000.

Nitza Ríos, madre de Arellys Mercado, llega al tribunal de Fajardo para Vista argumentativa en caso de Jensen Medina Cardona Posted by Primera Hora on Thursday, January 14, 2021

Ríos mencionó que prefiere no pensar en la excarcelación de Medina Cardona.

“No le he dado mucho pensamiento a eso porque si le doy pensamiento me va a venir la tristeza de saber que mi hija no está y que él pudo disfrutar sus navidades junto a su familia”, expuso.

“Tan pronto se dé el proceso y llegue a un final, mi hija va a poder descansar en paz y nosotros vamos a sentir un poquito de tranquilidad al saber que la persona que cometió estos actos está donde debe de estar”, manifestó Ríos.

Medina Cardona enfrenta un cargo por asesinato en primer grado y dos cargos por violación a la Ley de Armas.

Mercado Ríos murió la noche del 18 de agosto de 2019 al recibir un disparo en el cuello en Villa Marina, Fajardo. El incidente se dio en medio de un confuso incidente por un celular.