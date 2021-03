A petición del alcalde de Culebra, Edilberto Romero, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Pública (DTOP), Eileen Vélez, detuvo este sábado el transporte marítimo hacia la isla municipio con miras a evitar una tragedia durante la manifestación que realizan los culebrenses ante el mal servicio que alegan reciben de parte de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).

La información fue ofrecida por el alcalde y confirmada por la portavoz de prensa del DTOP, Sandra Gutierrez.

Expuso que los viajes a Vieques continúan inalterados.

“Las personas no quieren que las embarcaciones atraquen. Se cansaron del mal servicio y están paralizando el sistema de transporte marítimo”, afirmó el alcalde, cuando dio la noticia.

Dijo que la situación se ha tornado en un peligro de seguridad para los manifestantes, pues dos embarcaciones de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía intervinieron para intentar que una de las embarcaciones que llegaba a Culebra, la Julia Leigh, atracara. De hecho, informó que en el forcejeo arrestaron a una mujer y un hombre, cuya identidad no pudo proveer.

[EN DESARROLLO] Arrestan a una manifestante que participaba en el bloqueo marítimo al puerto de Culebra. Vídeo vía Chamblin. Detalles y reacciones a las 5pm en Noticentro por WAPA Posted by Felipe Gómez Martínez on Saturday, March 27, 2021

Comentó que como vigilante que fue del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) observó accidentes de personas con barcos. Explicó que, por esta razón, pidió suspender durante todo el día la llegada de embarcaciones de la ATM.

“No vienen más na’. Ese fue el pedido que yo le hice a ella. Yo no voy a arriesgar la seguridad de la gente de Culebra”, afirmó el alcalde en entrevista telefónica con Primera Hora.

Romero, entretanto, informó que se unió a la protesta acuática de los culebrenses.

Los manifestantes se han lanzado al agua con kayak o jet skis en la zona del muelle de Culebra para evitar la llegada de las embarcaciones Mr. Mason, que transporta carga, y Julia Leigh.

“Yo voy a estar con mi pueblo todo el tiempo. Donde ellos estén, ahí voy a estar yo”, expuso el alcalde.

Indicó que los culebrenses, incluyéndole, reclaman “embarcaciones dignas y aptas para estos mares”.

También exigen que les vendan los boletos ida y vuelta cuando van a transportar sus autos, que la embarcación permita transportar carga más pesada para poder llevar suministro y que, sobre todo, se cumpla con los horarios establecidos para las salidas y llegadas.

“El pueblo quiere una solución permanente”, indicó, al exponer que ese mismo reclamo se lo hizo a la secretaria del DTOP.

Asimismo, Romero reconoció que para este fin de semana se esperaba la llegada de turistas. Sin embargo, expuso que “el pueblo es el que decide”.

“Hay comerciantes que están apoyando y están aquí en la manifestación. Ellos dicen que estuvieron dos semanas sin compra y por un día no le va a afectar, porque es importante la lucha”, explicó.

Añadió que “la gente lo que está dando es un mensaje claro, que ya no podemos aguantar. La gente está dispuesta a aguantarlo más días si no hay soluciones. El pueblo quería decir que está molesto con el sistema y está haciendo esto para que ATM sepa que el pueblo se cansó. Es una decisión del pueblo de detener el servicio”.

No atraca la embarcación

La embarcación Julie Leigh no consiguió atracar en el muelle de Culebra en un segundo intento por hacerlo, por lo que a eso de las 10:00 a.m. tuvo que regresar a Ceiba con pasajeros que habían salido a las 6:00 a.m. con destino a la isla municipio.

Según se desprente de un reportaje vía Facebook Life del reportero de Noticentro, Felipe Gómez Martínez, en Culebra no se lograra negociar el desembarco de pasajeros. Varios de los afectados en la embarcación se mostraron comprensivos con los reclamos de los manifestantes y algunos hasta solidarios.

Tensión en Culebra.



Policía intenta retirar a manifiestantes en reclamo de mejores condiciones de transporte.



Una persona ya fue arrestada.



🎥 Nikole Albert pic.twitter.com/1u7M0AzWYm — Pedro Martínez (@pmartinezvelez) March 27, 2021

Según la información preliminar, un grupo de aproximadamente 40 personas, a bordo de jet skis y kayaks, se encuentran en el agua, impidiendo que las embarcaciones lleguen al muelle del mencionado lugar.

Arrestados enfrentarán cargos

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, informó que una mujer y hombre que interrumpieron el paso de la lancha de Culebra, enfrentarán cargos por violación al Artículo 240 de sabotaje de servicios esenciales.

Según dicta la disposición aplicable, toda persona que interrumpa el funcionamiento de un servicio público se expone a sanciones penales, entre estas una pena fija de ocho años de cárcel.

”El sistema de lanchas es un servicio esencial para los puertorriqueños residentes del municipio de Culebra. La interrupción del paso de las lanchas, además de afectar la calidad de vida de los culebrenses, conlleva consecuencias penales serias”, señaló el comisionado en comunicado de prensa.

”La Policía reconoce el derecho de toda persona a ejercer su libre expresión, no obstante al incurrir en cualquier conducta contraria a la ley, actuaremos conforme a los procedimientos establecidos, garantizando la seguridad de las personas a ser intervenidas, así como la de los policías que harán cumplir la ley. Es nuestra responsabilidad el permitir que los residentes de Culebra puedan regresar a sus residencias y recibir los suministros esenciales”, agregó.