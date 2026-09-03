Una manifestación en reclamo de mejoras salariales se lleva a cabo este jueves en los predios del Hospital Cardiovascular, en San Juan, informó la Policía.

Los manifestantes mantienen dos carriles obstruidos en dirección de Río Piedras hacia Puerto Nuevo, por lo que solo uno permanece habilitado para el tránsito.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes relacionados con la manifestación. Personal de la Policía se encuentra en el área como medida preventiva.

Las autoridades recomiendan a los conductores ejercer precaución y, de ser posible, utilizar rutas alternas.