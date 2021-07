Waldemar Alcobas Santiago nadó por varias horas antes de entregarse a la Policía que lo esperaba en la orilla de la playa Los Almendros, pues supuestamente cometió un acto de vandalismo por echar arena a la polémica construcción de una piscina del condominio Sol y Playa en Rincón.

El hombre de 40 años es un surfer residente en Hatillo que llegó a la zona para unirse a decenas de manifestantes que desde hace varias semanas intentan impedir la culminación del proyecto que se encuentra en la zona marítimo-terrestre, según confirmado por expertos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) quienes documentaron que impacta el hábitat de careyes y tinglares; especies en peligro de extinción.

Sin embargo, pocas horas después su detención, Alcobas Santiago regresó nuevamente al área de la playa a donde fue recibido con vítores por el resto de los manifestantes y a quienes mostró una citación para el próximo jueves, 29 de julio, en el Tribunal de Aguadilla, donde se dilucidará si procede el cargo que se le imputa.

“Ayer vi unas imágenes de una agresión a uno de los manifestantes, abiertamente por parte de la guardia privada del complejo de vivienda, y me indigné. Aquí los manifestantes están haciendo un reclamo justo y me presenté aquí en la mañana y estaba participando de una manifestación y a mí se me alega que estoy haciendo vandalismo a propiedad de una verja que específicamente está en la zona de dominio público”, confesó a Primera Hora.

“Cuando a mí se me hace un acercamiento para tomarme información, yo les digo que yo no les voy a proveer información hasta tanto ellos me expliquen a mí por qué necesitan mi información. En ese momento, se me acercan varios guardias como para arrestarme y yo me meto al mar y decido estar en el mar, cómodamente, como soy surfer y suelo estar disfrutando del océano y yo me siento muy cómodo en el mar y, decidimos dar la batalla dentro del agua como corresponde, hasta que en un momento se negoció para entregarme y me dieran la citación formalmente y sometieran cargos que ellos entienden que van a someter”, relató.

Expuso que el cargo que se le imputa es “completamente absurdo”.

“Un cargo de vandalismo a una verja que evidentemente está en una zona de dominio público y que el vandalismo ya ocurrió por parte de los mismos proyectistas de ese proyecto. Ellos acaban de invadir una zona marítimo-terrestre de dominio público en la zona de salvamento”, señaló.

“Nosotros estamos en un reclamo justo y creemos que, evidentemente, si el Estado hiciera valer la ley, metería preso o intervendría con los proyectistas y los dueños de ese complejo de vivienda. Es nuestro reclamo”, agregó al destacar que nadó “dos o tres horas, pero igual, para una persona como nosotros que somos del mar, eso no es ningún problema”.

Igualmente, admitió que, a pesar del esfuerzo físico que hizo como acto de resistencia, “los policías se portaron muy bien conmigo, pero el reclamo sigue siendo que las playas son de dominio público”.

Por su parte, el excandidato a la gobernación Eliezer Molina condenó el arresto de Alcobas Santiago, que es el quinto que se produce por estas protestas.

“Aquí arrestaron a un manifestante… alegan ellos que, por tirar arena, pero no se ha arrestado a los que ayer fueron grabados agrediendo a un manifestante y eso es muestra de que aquí, la Policía, no los policías, la dirección de la Policía está haciendo algo turbio. Aquí hay gente de todo Puerto Rico y esperamos más”, argumentó.

“Nosotros vamos a estar aquí hasta que se garantice que la playa se le devolvió al pueblo y yo quiero que la gente entienda que esto es muy importante, porque ellos solamente tratan de establecer un precedente para otorgar permisos y que se puedan construir en los bienes de dominio público, lo cual es ilegal”, denunció.

Asimismo, reiteró que la orden de cese y desista emitida el pasado viernes por el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sigue vigente.

“Es una vergüenza para la historia de este país que se estén vendiendo nuestras playas, regalando nuestras playas, que se haya probado con data científica que existe una orden de Recursos Naturales de cese y desista y no se respete y es una vergüenza que nuestras instituciones no se hagan valer ni darse a respetar”, reclamó.

“Rafael Machargo debe renunciar por inepto. La orden sigue vigente, se le hizo una enmienda, pero todo lo que está en bien de dominio público se mandó a demoler, pero, parece que al gobernador Pedro Pierluisi, no le es suficiente y se ha hecho mudo en toda esta situación. Ya van cinco arrestos con el de hoy, literalmente ilegales porque ellos están en un bien de dominio público marítimo-terrestre que es la playa”, agregó.

Cabe destacar que la cantidad de efectivos de la policía continúa aumentando al pasar de las horas. De hecho, hasta llegaron en motoras acuáticas lo que elevó la indignación de los manifestantes que se personaron de distintas zonas de la Isla.

“Hay un volumen bien alto de efectivos de la policía y están aquí para defender a los que se están robando la playa y para arrestar a los que están defendiendo su playa”, destacó Molina.

Allí también se encuentra la representante Mariana Nogales Molinelli, la cual expuso que, a pesar de la presencia policiaca, no se ha visto movimiento en el área de la construcción.

“En un momento sí entró un camión de cemento, pero luego se retiró. Así que no ha habido movimiento (de construcción), sí, ha habido confrontamiento entre la policía y los manifestantes. A diferencia de lo que debió haber ocurrido en el día de ayer, que fue que la policía arrestara al guardia de seguridad que empujó al muchacho y le pudo haber ocasionado un daño grave y a la residente que la han identificado como la licenciada Rita Vélez, lo que ocurrió esta vez, arrestaron a un muchacho por echar arena”, manifestó.

Igualmente, el portavoz del grupo de derechos humanos Puerto Rico para Tod@s, Pedro Julio Serrano, cuestionó la activación de un contingente policiaco para velar por los intereses del sector privado.

“La policía se ha prestado a ser un instrumento de los grandes intereses; una policía que no tiene retiro no cotiza para el seguro social, que el mismo gobierno está oprimiendo a ellos y ellos no entienden que son parte de esta lucha. Hoy estamos luchando por esta playa, pero hay otras luchas en Puerto Rico que se están dando, con una Junta (de Supervisión Fiscal) abusadora, con un gobierno que no le importa, con los aumentos que continúan, entonces, siguen robándonos el patrimonio que es nuestro, o sea, estas playas son nuestras, no son de estos desarrolladores o de este bien privado”, sostuvo.

“A ese compañero (Alcobas) lo hicieron nadar por horas injustamente, nada más por el hecho de que estuvo aquí y entonces, lo acusan de un supuesto vandalismo que no existió, por echar arena en una playa. ¿Echar arena en una playa es vandalismo? Por favor… en este país le fabrican un caso a cualquiera como me pasó a mí, le ha pasado a Eliezer y ahora le fabricaron el caso al compañero también”, concluyó.