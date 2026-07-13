Dos vehículos fueron incendiados esta madrugada en los predios de una residencia ubicada en la calle 9 de la comunidad Mantilla del barrio Arenales Alto, en Isabela.

La llamada de alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1 se recibió a las 3:37 de la madrugada de hoy, lunes, cuando una residente de 36 años, se percató del fuego.

Como resultado del incendio el automóvil Mitsubishi Mirage del año 2014, se quemó en su totalidad.

Las llamas se propagaron hasta un segundo vehículo, marca Hyundai Elantra, color verde claro y del año 2001, el cual se quemó parcialmente.

El montó de los daños no ha sido estimado.

Los bomberos de la estación de Isabela extinguieron el incendio.

Agentes de la División de Explosivos determinaron que el siniestro fue provocado mediante mano criminal.

La pesquisa fue referida al agente Raúl Abreu Mercado.