El comisionado del Negociado de la Policía (NPPR), Henry Escalera Rivera, negó que haya impartido instrucciones para montar un bloqueo en los accesos hacia el pueblo de Lajas como denunció su alcalde Marcos A. Irizarry Pagán.

“Aquí no se está bloqueando el pueblo, esas no fueron las instrucciones impartidas, estamos chequeando que las personas cumplan con el toque de queda”, aseveró Escalera Rivera.

El funcionario le recordó a la ciudadanía que el toque de queda está establecido las 24 horas del día con la excepción de que entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m. las personas autorizadas mediante la Orden Ejecutiva Orden Ejecutiva 2020-023 puedan realizar gestiones y transitar por las vías públicas.

“Todo el mundo no puede andar por las calles. Ellos están interviniendo a tono con lo que está establecido.”, sentenció.

Escalera Rivera advirtió que de ahora en adelante el NPPR va a ser más estricto en hacer cumplir el toque de queda ya que el período de orientación culminó y todo el que lo viole será denunciado.

Durante la mañana de hoy Escalera Rivera se reunió virtualmente con los 13 comandantes de las áreas policíacas para repasar las directrices establecidas y aclarar sus dudas sobre quienes están autorizados a realizar diligencias durante el día.

Entre las dudas planteadas aclaró que los pescadores, los transportistas de gas y otros combustibles, así como los Agro Centros están autorizados para ejercer sus labores.

Los que no cumplan con la orden, se exponen a pena de reclusión que no excederá los seis meses o multa no mayor de $5,000 o ambas a discreción del tribunal.