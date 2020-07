La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) María Milagros Charbonier confirmó esta tarde a El Nuevo Día que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) allanaron su residencia en Río Grande, la entrevistaron y le ocuparon su celular.

No obstante, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes aseguró que ella no es el eje de la investigación que lleva a cabo la agencia federal.

“Yo estoy tranquila. Yo no tengo nada que temer, soy abogado y las preguntas que ellos me hicieron no me luce que me impliquen a mí en absolutamente nada. Fueron unas personas muy amables”, dijo a El Nuevo Día sobre el intercambio que ocurrió a eso de las 7:00 a.m. en su hogar.

Según la representante, la entrevista realizada por dos agentes federales, estuvo enmarcada en los “procesos” de la Cámara de Representantes.

FBI allana dos residencias en Río Grande

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) diligenció hoy dos órdenes de allanamiento en el pueblo de Río Grande, confirmó su portavoz de prensa, Limary Cruz Rubio.

Sin embargo, Cruz Rubio indicó que no podía ofrecer detalles sobre el tipo de investigación y si estaba dirigida a la representante novoprogresita María Milagros Charbonier.

“Puedo confirmar que se ejecutaron dos órdenes de allanamiento en Río Grande durante el día de hoy que los agentes estuvieron esta mañana ejecutándola”, indicó Cruz Rubio.