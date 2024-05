La exrepresentante novoprogresista María Milagros “Tata” Charbonier, quien ayer fue sentenciada a 8 años de cárcel, y dos más de libertad supervisada, tras enfrentar un proceso judicial en la esfera federal por corrupción gubernamental, expresó su agradecimiento a los licenciados que estuvieron a cargo de su defensa.

En una extensa misiva al licenciado Francisco Rebollo Casalduc, Charbonier resumió el proceso que acaba de atravesar y le dio las gracias al abogado, y a Anita Hill, por su representación. De igual forma, como ya es su costumbre, citó varios pasajes bíblicos.

“En el proceso de estos cuatro años pocos conocen muchos detalles. Algún día lo sabrán. Pero hoy sepan esto. Nunca olvidaré las palabras que me dijo el Lcdo. Francisco Rebollo Casalduc en una de tantas reuniones que teníamos en función a presentar la defensa de nuestro caso: “Licenciada, ayúdeme a ayudarla! Fue casi como una súplica cuando era yo la que suplicaba internamente por su ayuda. La Lcda. Anita Hill también me dijo que antes que su madre falleciera le expresó que a fin de cuentas, en la vida lo más importante era AMAR Y PERDONAR. Pensé, que por esas expresiones no tenía que conocer a su mamá, para saber lo privilegiada que fue de haber contado con una madre así! Tampoco olvidaré esas palabras porque me alertaron de la actitud que debía tener enfrentando este proceso. Hoy le doy las gracias a ambos por la batalla que dieron en nuestra defensa. Todavía nos queda un largo camino que recorrer, pero la paciencia ya no es impaciente en mi vida”, expresó Charbonier en redes sociales.

“Mirar el camino, cuán largo como sea es avanzar. Un paso aquí, un paso allá es avanzar. Mis respetos a ambos. Les comparto una misiva que le envié a mi abogado antes de la sentencia como un homenaje a su trabajo esforzado por defender mis derechos. El ejercicio de la defensa de hasta el más mínimo derecho de todo ciudadano que enfrenta la justicia, no debe ser criticado aún cuando defienda al criminal más desalmado. La defensa de los derechos de quienes enfrentan la justicia fortalece a cualquier sociedad democrática y nos beneficia a todos. Lo contrario puede llevar a grandes injusticias. Gracias a ambos por su trabajo!”, añadió la exlegisladora, cuyo esposo Orlando Montes, también fue condenado a casi 5 años de prisión.

5 Fotos La exrepresentante y Orlando Montes se mostraron tranquilos antes de conocer su sentencia por corrupción pública.

Charbonier y Montes fueron declarados culpables de participar en un esquema ilegal que consistió en inflar el salario a Frances Acevedo Ceballos, quien era “recepcionista-secretaria” de la exrepresentante, hasta llevarlos a $8,000 mensuales para que esta devolviera a la familia entre $1,000 a $1,500 bisemanales. Se alude que, bajo este esquema, la exlegisladora habría recibido sobre $100,000 desde septiembre de 2017 hasta verano del 2020, los cuales no reportó como devengados ni en sus planillas contributivas ni en sus informes éticos.

La defensa de matrimonio apelará la determinación, según anticiparon.