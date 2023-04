Al menos 105 recursos humanos del gobierno, incluyendo personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), equipos de las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) y agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico han participado de la búsqueda de Roy Moreno Negrón, el hombre que se encuentra desaparecido desde el pasado 4 de abril cuando, supuestamente, la lancha en la que viajaba zozobró a 4.5 millas náuticas de Culebra.

Así se desprende de una recopilación de datos solicitados por Primera Hora a las entidades gubernamentales que han participado de la búsqueda, la cual inició a las 7:09 de la noche del 4 de abril cuando se recibió una llamada de Moreno Negrón a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, indicando que la embarcación en la que navegaba se estaba hundiendo cerca de las costas de la isla municipio de Culebra.

Innmediatamente, según destacó la policía a este diario, una embarcación Cobra 15 de la División de Vigilancia Marítima de Fajardo se movilizó al lugar, pero no se encontró la lancha ni al hombre. Poco tiempo después, la familia del sujeto lo reportó como desaparecido y alegaron que era la persona que había naufragado en Culebra. En cambio, la policía no descarta que Moreno Negrón -convicto por casos de fraude y robo de identidad- pudiera haber salido del país, esto precisamente cuando se evaluaba si se le revocaba la probatoria federal que cumple y que está en riesgo tras ser acusado en junio del 2022 por cargos de uso de licencia de conducir falsificada e impostura.

Desde el momento que se recibió la llamada del 9-1-1 se inició un plan de trabajo por parte de la policía, en el cual participa como figura al mando el teniente Daniel Sánchez Mejías, director de la División de Vigilancia Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA).

Al día siguiente de iniciada la emergencia, a eso de las 9:12 de la mañana el agente Carmelo Cruz García, de la División de Vigilancia Marítima de Fajardo, localizó la embarcación en la que presuntamente viajaba Moreno Negrón a unas seis millas del oeste de Culebra.

La nave fue inspeccionada por personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo y se transportó hasta Las Croabas, en Fajardo, donde se le entregó a los familiares del desaparecido. La embarcación es una Aqua Sport de 1986, con 17 pies de eslora, color gris que está inscrita a nombre de Carlos Muñiz Ruiz, con dirección en Aguadilla.

En el esfuerzo de búsqueda realizado entre el 4 y el 10 de abril por la Policía de Puerto Rico, el negociado de FURA ha utilizado 34 recursos humanos de tres divisiones de Vigilancia Marítima (Fajardo, Ceiba y Yabucoa): dos tenientes, tres sargentos y 29 agentes.

Además, se han tenido que activar tres embarcaciones, un helicóptero y una patrulla. A la travesía de trabajo en mar, durante los siete días bajo observación, se han contabilizado 279 horas navegadas. Mientras, en patrullaje se han invertido 51 horas de vigilancia terrestre.

Cabe destacar que las autoridades locales continúan la búsqueda.

Activados 71 empleados de manejo de emergencias estatales y municipales

De otra parte, el gobierno ha activado otros 71 recursos humanos entre las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

Según un informe enviado a este diario por la oficina de prensa de NMEAD, se han activado a trabajar 63 empleados de OMME y tres de NMEAD.

Por parte de OMME se activaron recursos municipales de Ceiba, Carolina, Culebra, Fajardo, Loíza, Luquillo, Río Grande y Vieques.

Además, se ha utilizado una lancha de la Unidad Marítima de OMME en Vieques, 14 vehículos todo terreno, 14 vehículos oficiales y cuatro drone.

Primera Hora solicitó las horas trabajadas, incluidas las extras, por los agentes de la policía y de manejo de emergencia, así como los gastos en operación por el helicópteros y embarcaciones. Sin embargo, el análisis de esa información hay que tabularla, por lo que hubo compromiso de entregarla más adelante a este diario.

Aparte de las autoridades locales, la Guardia Costera también participó de la búsqueda de Moreno Negrón durante los primeros cuatro días.

Trascendió que, además del apoyo de recursos estatales y federales, la búsqueda cuenta con la ayuda de ciudadanos voluntarios movilizados por familiares del desaparecido.

Giro inesperado en la pesquisa

El caso de la desaparición de Moreno Negrón dio un giro inesperado en las pasadas 24 horas luego que trascendiera la posibilidad de que el hombre hubiese abandonado la isla con otra identidad.

Este ángulo se ha considerado luego que trascendiera que el hombre fue arrestado en agosto de 2016 por la División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Financiera. Además, en mayo de 2017, un gran jurado federal sometió 29 cargos a 22 personas acusadas de conspirar para cometer robo de identidad con un dispositivo de acceso falsificado, cuyo líder era el desaparecido.

El juez federal Pedro Alberto Delgado Hernández lo sentenció a una pena de 18 meses de cárcel, tres años bajo supervisión y la restitución de $83,305.66 de los $273,551.85 que, según las denuncias, obtuvieron mediante el esquema de fraude.

Los investigadores del Servicio Secreto ocuparon como evidencia en su apartamento en la urbanización La Merced, en Hato Rey, decenas de tarjetas de crédito clonadas, una pistola calibre 9mm. cargada con 11 balas y una máquina para robar data de las tarjetas conocida como “skimmer”.

Mientras se encontraba en una probatoria federal, el 2 de junio de 2022, agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo le radicaron cargos por uso de licencia de conducir falsificada e impostura. En etapa de vista preliminar su defensa evaluaba establecer un preacuerdo para el pago de una multa. Por esta denuncia no se le revocó la probatoria. Se investigan las razones y si procedía hacerlo.

Una mujer que se identifica como novia de Moreno Negrón, Dangeli Nicole Quiñones, acudió ayer a las redes sociales para salir en su defensa tras las especulaciones que han circulado sobre las presuntas razones que rodean su desaparición.

“Sólo para dejar bien claro: Roy no tenía nada pendiente con la ley. Él cumplió con sus tres casos los cuales ninguno fue por narcotráfico, asesinato ni armas. Yo lo conocí justo luego de que el cumpliera...” escribió la muchacha en su cuenta de Instagram.

Quiñones, quien fue la última persona que conversó con Moreno Negrón por teléfono celular en medio del incidente, sostuvo que su novio terminaba una probatoria federal en noviembre, por tal razón, “no tenía que huir de nadie”.

Hoy su progenitora, Yazmín Negrón, regresó a la marina Puerto Chico, en Fajardo, para reintegrarse a los esfuerzos de búsqueda de su único hijo y llevó una imagen del Divino Niño Jesús que fue su primer regalo cuando nació, confiada en que será localizado.

“Yo sigo buscando a mi hijo y que Dios me lo devuelva, que sea su voluntad, que me lo devuelva como él lo haya decido, pero que por favor me lo devuelva”, expresó llorosa en un vídeo.