Hasta principios de febrero de 2026, en Puerto Rico existen 319 casos de cadáveres no identificados que se remontan hasta el 25 de septiembre de 2003, cuando fueron encontrados los restos de un hombre en avanzado estado de descomposición cerca de la intersección entre la calle Principal y la carretera PR-155, en el municipio de Morovis, según el portal NAMUS (National Missing and Unidentified Persons System).

El caso más reciente se registró el 19 de julio del año pasado, cuando las autoridades localizaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en un apartamento en La Perla, en San Juan.

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En ambos casos, al igual que en muchos otros, el estado de deterioro en el que fueron hallados los cuerpos fue tan significativo que no fue posible obtener siquiera una descripción de los occisos que ayudara a su identificación.

Sin embargo, otros casos cuentan con descripciones detalladas e incluso fotografías de los rostros y señas particulares como tatuajes y lunares, que facilitan el proceso de identificación. Algunos de estos casos, como el mencionado al inicio, ocurrieron en circunstancias violentas.

La mayor cantidad de cadáveres sin identificar han sido hallados en el municipio de San Juan, con un total de 117 casos. Le siguen Mayagüez con 14, Ponce con 13, Bayamón con 11 y Caguas con 10.

Mientras, de acuerdo con NAMUS, por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) han pasado al menos 197 difuntos cuyos restos no han sido reclamados, aunque sí identificados, así como al menos 31 personas reportadas desaparecidas, algunas de ellas desde hace más de 50 años.

El caso de Jorge Arroyo Aguedo, encontrado sin vida el 20 de marzo de 2009 en el Viejo San Juan, fue el primero registrado en la plataforma ese mismo año, cuando el ICF comenzó a utilizar el sistema. En ese momento se trataba de un cuerpo sin identificar. Más tarde fue identificado, pero nunca reclamado.

La doctora María Conte Miller, directora del ICF, recordó que conoció la plataforma NAMUS durante un evento en Estados Unidos.

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“Yo recuerdo que estaba en una convención de esas que se hacen con colegas en Estados Unidos y en un exhibidor vi que se anunciaba esta base de datos y la utilidad que representaba para localizar personas desaparecidas y no reclamadas. Lo primero que nos dimos cuenta, paradójicamente, es que Puerto Rico no estaba contemplado. La organización no había tomado en cuenta que debía enviar su data. Así que comenzamos el esfuerzo para que Puerto Rico se incluyera”, relató a Primera Hora.

Aunque la identidad de Arroyo Aguedo fue confirmada, el caso permanece en la plataforma debido a que sus restos nunca fueron reclamados. El caso más reciente registrado es el de Jason Coralín Trinidad, quien fue trasladado a un hospital de la zona metropolitana tras ser hallado en el suelo en la calle Arnedo, en Río Piedras.

San Juan encabeza nuevamente la lista de personas cuyos cadáveres no han sido reclamados, con 80 casos, seguido por Bayamón con 13.

Conte Miller explicó que en aquel entonces el ICF no contaba con la Unidad de Identificación Humana, hoy encargada de ingresar los casos a NAMUS, ni con personal asignado a esa tarea.

“En ese momento, el personal hacía lo que podía. No había una unidad específicamente designada. Luego evolucionó hasta la creación de la Unidad de Identificación en 2024, y se han visto resultados significativos”, indicó.

Por su parte, la antropóloga forense Meisshialette Ortiz Quiñones, directora de dicha unidad, explicó que anteriormente el ICF no lograba identificar entre 200 y 300 cuerpos al año.

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Esa cifra se ha reducido considerablemente.

“Para 2024 hemos identificado el 95% de los casos, y en 2025 cerramos con un 96%. Actualmente quedan alrededor de 20 o menos casos sin identificar”, señaló.

Casos que se resuelven “solos”

Una de las ventajas de NAMUS, según la sargento Daimy Viña, directora y coordinadora de la Oficina de Análisis y Seguimiento en Investigaciones de Personas Desaparecidas, es el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial que permiten agilizar coincidencias entre casos de desaparecidos y cuerpos no identificados.

“Cuando comenzamos a subir casos, recibimos listas generadas con apoyo del FBI, donde mediante inteligencia artificial se identificaban posibles coincidencias con personas desaparecidas reportadas en internet o redes sociales”, explicó Ortiz Quiñones.

Casos internacionales

El FBI no es la única entidad que colabora en este proceso. Recientemente, el ICF recibió una solicitud de Interpol para someter el perfil genético de restos que podrían corresponder a un menor desaparecido fuera de la jurisdicción de Estados Unidos y trasladado a la Isla.

El registro de casos en NAMUS se actualiza constantemente. Una vez al mes, la Policía añade hasta cinco casos de personas desaparecidas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a utilizar la plataforma.

“La invitación es a que la usen. Es gratuita, está en español e inglés y es muy accesible. Pueden buscar información de familiares desaparecidos”, indicó Ortiz Quiñones.

Puede accederse a la plataforma a través de https://namus.nij.ojp.gov/