La Policía de Puerto Rico investiga una masacre registrada anoche en la cancha del residencial Puerto Real, en Fajardo, donde tres personas fueron asesinadas.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones en la cancha del residencial. Al llegar al lugar, los agentes hallaron a dos hombres y una mujer con múltiples heridas de bala que les ocasionaron la muerte.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Luis René Gómez Reyes, de 24 años; Luis Manuel Robert Ayuso, de 29; y Joselyn Marie Márquez Colón, de 27.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

La Policía sigue investigando en la escena.

Esta es la séptima masacre ocurrida en lo que va de año. La más reciente se reportó a inicios de octubre en Carolina, donde las autoridades hallaron los cadáveres desnudos de tres hombres en la avenida Paseo de los Gigantes, en un incidente presuntamente relacionado con el control de puntos de drogas.