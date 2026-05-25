Un tiroteo registrado la noche del domingo en la carretera PR-187, kilómetro 7.0, del barrio Medianía Alta, en Loíza, dejó un saldo de tres personas muertas, informó la Policía.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a tres hombres baleados y sin signos vitales. Las víctimas fueron identificadas como José Rivera Velázquez, de 45 años; Jesús Quiñones Ayala, de 52 años; y Yadiel Pizarro Morales,de 29 años, todos residentes de dicho municipio.

Además, se informó que, relacionado con estos hechos, otras dos personas heridas de bala—un hombre y una mujer— habían sido transportadas a una institución hospitalaria cercana.

No se reportaron arrestos relacionados a estos hechos.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hicieron cargo de la investigación.