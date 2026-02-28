Matan a dos hombres en cancha de Yabucoa
Ambas víctimas tenían 42 años.
Dos hombres fueron asesinados anoche en la cancha de baloncesto del residencial Doctor Víctor Berríos, en Yabucoa, informó la Policía.
Los hechos ocurrieron a eso de las 11:43 p.m. del viernes y fue alertado a las autoridades a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 como un incidente de disparos.
El informe policiaco detalla que, “al llegar a la escena, los agentes localizaron a Ramón Berríos Rojas, de 42 años, residente del lugar, y a David Díaz Torres, de 42 años, residente de Maunabo, con heridas de bala que les ocasionaron la muerte. Las circunstancias de los hechos permanecen bajo investigación”.
Se informó que las dos víctimas tenían expediente criminal.
El agente José Caraballo Medina, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, y la fiscal Astrid Rivera se hicieron cargo de la pesquisa.
Con este doble asesinato y otro crimen reportado esta mañana en San Juan, la cifra de muerte violentas aumentó a 79 en lo que va del año.