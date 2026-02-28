Un hombre fue asesinado en la mañana de este sábado frente a una residencia en la barriada San José, en San Juan.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:43 a.m. en la calle Blanes, informó la Policía.

De manera preliminar, se detalló que en la escena hay un hombre con heridas de bala. El occiso no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios de San Juan y el fiscal de turno investigan.

Con esta muerte y un doble asesinato reportado anoche en Yabucoa, la cifra de homicidios en lo que va del año aumentó a 79.