Un doble asesinato se registró en horas de la noche del sábado en Juncos.

Según informó la Policía, los hechos ocurrieron en la carretera 9928, ceca de la cancha del barrio Lirios Dorados de ese municipio. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades de detonaciones.

Al llegar al lugar, los agentes se toparon con los cadáveres de dos hombres con varios impactos de bala. Agentes de la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas se harían cargo de la pesquisa.