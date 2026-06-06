Dos hombres murieron baleados en las últimas horas en incidentes violentos registrados en los predios de negocios en Cayey y Ponce, reportó la Policía de Puerto Rico.

El crimen más reciente se registró en los predios del negocio La Barrita, localizado en la avenida Hostos, en Ponce.

El informe preliminar de la Policía precisa que una balacera registrada a eso de las 2:18 a.m. de este sábado dejó a tres hombres heridos de bala, de los cuales uno falleció.

No se informó la condición de los otros dos heridos ni la identidad del occiso.

La División de Homicidios de Ponce investiga.

Mientras, a las 10:07 p.m. de ayer, viernes, balearon a otro hombre frente al negocio El Gutiérrez, en el barrio Toíta de Cayey.

El occiso no ha sido identificado.

La División de Homicidios de Caguas investiga.

Con estos dos crímenes, la cifra de asesinatos ascendió a 211 en lo que va del año, casi 30 más que los registrados para esta fecha en el 2025.