Un doble asesinato se registró en la madrugada de este sábado, frente al residencial Los Lirios, en Santurce, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 12:42 a.m., en la calle Las Flores, intersección con la calle San Juan.

Fue una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a la Policía sobre disparos. Al llegar los uniformados, encontrados a dos hombres muertos.

Los occisos no han sido identificados. Sin embargo, en el informe policiaco se indicó que uno de los fallecidos tiene aproximadamente 60 años y el otro unos 35.

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La agente Erika Báez, supervisada por el sargento Carlos Colón, ambos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión con la fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

La agente Erika Báez, supervisada por el sargento Carlos Colón, ambos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, y la fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.

Con este crimen, la cifra de asesinatos en lo que va del año 2026 aumentó a 329.

Mientras tanto, en la carretera PR-174, cerca de una gasolinera American, en Bayamón, hirieron de bala a un hombre.

El incidente ocurrió a eso de la 1:12 a.m.

De inmediato, no se informó su condición.

El CIC de Bayamón investiga.

Otro incidente con herido de bala se registró a la 1:20 a.m. en la urbanización Valles de Patillas, en el municipio de Patillas.

El perjudicado fue un hombre, que recibió una herida abierta en el pómulo izquierdo. Fue transportado a un hospital. Se informó que su condición es estable.

“Relacionado con estos hechos, los agentes ocuparon un vehículo Ford Windstar, color azul claro, del año 2000″, indica el informe policiaco.

El CIC de Guayama investiga.