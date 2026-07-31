Un hombre fue baleado esta mañana en una finca del sector Las Jácanas del barrio Sumidero en Aguas Buenas, según informó la oficina de prensa de la Policía.

La llamada de alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1 se recibió a las 10:15 a.m. de hoy, viernes, cuando se reportó una persona herida de bala.

Al llegar los patrulleros a la escena encontraron el cadáver que no ha sido identificado todavía.

La División de Homicidios del CIC de Caguas junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.